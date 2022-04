Brutto incidente per Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti. Nel sinistro è rimasta coinvolta una coppia di anziani poi deceduta.

Eva Henger e suo marito coinvolti in un tragico incidente stradale

L’incidente è avvenuto in Ungheria, patria dell’ex pornostar internazionale Eva Henger. Secondo quanto riferito dal giornale di gossip “Novella 2000”, la Henger viaggiava a bordo della sua auto insieme a suo marito Massiliano Caroletti quando, ad un tratto, è rimasta coinvolta in un brutto incidente in autostrada.

Un durissimo scontro frontale che ha visto la morte di due coniugi di anziani. La Henger e il suo uomo, invece, sono stati portati d’urgenza in ospedale dove saranno operati nelle prossime ore.

I due, come riporta il direttore di Novella 2000, hanno riportato gravi ferite e fratture.