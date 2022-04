Concorso Inail 2022: previsti contratti a tempo indeterminato

Come viene riportato da Circuito Lavoro, è stato indetto un concorso Inail 2022: 32 assunzioni come consulenti tecnici e un’importante occasione, dunque, per chi sta cercando un lavoro. A tutti sarà infatti garantito un contratto a tempo pieno e indeterminato. La domanda dovrà essere inviata per via telematica, entro e non oltre le ore 17 del 26 maggio 2022.

Requisiti

cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria

godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati dell’Unione Europea devono ugualmente godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza

idoneità fisica all’impiego

assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni e non avere procedimenti penali in corso

non essere stato destituito dai pubblici uffici

assenza di dispense dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, qualora soggetto agli obblighi di leva

laurea magistrale in una delle facoltà specificate sul bando ufficiale del concorso

Come partecipare

Come candidarsi al concorso Inail 2022? Dall’apposita piattaforma, i candidati potranno accedere con CIE o SPID per inoltrare la domanda in via ufficiale. Questo link può risultare utile agli aspiranti candidati che vi potranno trovare info sul bando, sulla domanda e sulla piattaforma da sfruttare per candidarsi.