Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Stazione di Castel Madama hanno arrestato, in flagranza di reato, un 41enne italiano sorpreso all’interno di un casolare adibito a serra artigianale per la coltivazione di marijuana.

Nello stabile, situato nell’agro del comune di Castel Madama, i militari hanno rinvenuto una serra indoor, dotata di tutte le attrezzature necessarie per la coltivazione e la crescita delle piante e 6 kg di marijuana in via d’essiccazione.

L’arresto è stato convalidato e l’indagato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.