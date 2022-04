Latina. Non ce l’ha fatta Chiara, la 30enne investita in via Epitaffio

Purtroppo Chiara non ce l’ha fatta: deceduta la 30enne investita a Latina in via Epitaffio lo scorso 20 aprile 2022.

Non ce l’ha fatta Chiara, la 30enne investita a Latina in via Epitaffio

Chiara Aggio, 30enne di Norma, ha lottato tra la vita e la morte per una settimana: ieri sera, però, i medici del Santa Maria Goretti di Latina hanno dichiarato la morte cerebrale della ragazza. Un tragico epilogo per quel bruttissimo incidente avvenuto circa una settimana fa: Chiara era scesa da pullman quando sarebbe stata investita da un SUV. Le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito, tanto che era stato necessario l’intervento di un’eliambulanza. Ieri, purtroppo, la giovane è deceduta.

La famiglia ha disposto la donazione degli organi di Chiara; saranno successivamente fissati i funerali.

Sull’esatta dinamica del sinistro indagano le Forze dell’Ordine.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e dei cari della giovane vittima.

Foto di repertorio