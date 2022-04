Nella mattinata di oggi, 20 aprile 2022, si è verificato un brutto incidente in via Epitaffio a Latina: una ragazza è stata investita ed è stata elitrasportata in ospedale; le sue condizioni sarebbero gravi.

Brutto incidente a Latina: grave una ragazza

Il terribile incidente è avvenuto verso le 8:00 di questa mattina, 20 aprile: stando a quanto testimoniato, la ragazza era appena scesa da un autobus quando è stata investita da un Suv.

L’impatto è stato molto violento: date le condizioni della ragazza, il personale sanitario del 118 ha predisposto il trasferimento all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Le condizioni della ragazza sarebbero critiche. L’esatta dinamica del sinistro è ora al vaglio degli inquirenti.

Foto di repertorio