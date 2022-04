Choc a San Basilio. Importuna due ragazze e poi le investe: in manette un 42enne

Una serata come tante che stava per trasformarsi in tragedia: due ragazze, di 22 e 23 anni, sono state prima importunate e poi investite da un 42enne, che è stato infine arrestato dalla Polizia di Stato.

Importuna due ragazze e poi le investe: in manette un 42enne per tentato omicidio

Il fatto è accaduto intorno alle 4:00 della mattina del 25 aprile 2022. in via Nomentana: le due giovani erano in compagnia dei loro amici, quando l’uomo le ha avvicinate e ha iniziato ad importunarle. Al rifiuto delle due ragazze, il 42enne ha cercato di investire le ragazze con la propria auto.

Le due giovani sono state condotte in ospedale ma fortunatamente non hanno riportato ferite molto gravi e non sono in pericolo di vita.

L’uomo, con diversi precedenti, è stato arrestato per tentato omicidio dalla Polizia di Stato, che ha provveduto a ricostruire la dinamica dell’intera vicenda.

Foto di repertorio