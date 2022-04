Dramma a Roma: è stato trovato senza vita Aristide Agostinelli, di soli 21 anni, scomparso un mese fa dalla zona di San Basilio.

Tragedia a Roma: ritrovato senza vita Aristide, di 21 anni

A dare l’allarme è stato un passante, che aveva notato il corpo del giovane in un’area verde tra l’Aniene e la Tiburtina, nei pressi del Grande Raccordo Anulare. Sul posto, sono intervenuti gli agenti del commissariato della Polizia di San Basilio e la Polizia Scientifica, che hanno provveduto ad analizzare la scena e a fare i primi rilievi. Al momento. non sono state chiarite le cause del decesso; molto probabilmente, verrà eseguita un’autopsia sul corpo del giovane.

La terribile notizia è stata confermata anche dall’associazione Penelope Lazio ODV, che si era attivita sin da subito nelle ricerche del ragazzo: “Siamo molto dispiaciuti di dover dare la notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Aristide. Ci stringiamo alla famiglia che da un mese non ha mai smesso di cercarlo”.

Anche la nostra redazione si stringe al dolore dei familiari e di tutti i cari del giovane.

Foto di repertorio