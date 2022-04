Roma, padre e figlio litigano: anziano prende il fucile e spara

Scene da film dell’orrore a Roma, in via Pietra Ferrazzana, zona Case Rosse. Un padre ha cominciato a sparare con un fucile contro suo figlio.

Padre spara al figlio dopo un brutto litigio

Il tutto è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 23 aprile 2022, in via Pietra Ferrazzana, nel quartiere Case Rosse di Roma. Alla base dell’orrida scena ci sarebbe un litigo partito per una sciocchezza.

Le prime discussioni, poi il tracollo, fino a quando il padre dell’uomo, un anziano 82enne, ha imbracciato un fucile e ha cominciato a sparare contro suo figlio ferendolo all’anca.

Sul posto sono subito intervenuti le volanti della polizia e gli agenti del Distretto San Basilio che hanno ritrovato entrambi gli uomini feriti. Il figlio infatti, per togliere l’arma al padre gli si sarebbe buttato contro provocandogli delle ferite gravi.

Per l’anziano necessario il trasporto presso l’Ospedale Umberto I di Roma.