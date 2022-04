Incidente in via Consolare Latina oggi pomeriggio, 22 aprile 2022, dopo le 16:30: ferita una donna.

Colleferro, incidente in via Consolare Latina

Si è verificato un incidente che ha coinvolto almeno due autovetture in via Consolare Latina, Colleferro. Al momento, non sono ancora chiare le dinamiche del sinistro. Una donna è rimasta ferita, anche se non gravemente. Sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che eseguiranno i rilievi del caso, e il personale sanitario del 118. Si registrano leggeri rallentamenti per il traffico.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto in galleria