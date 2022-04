Lutto cittadino domani, 22 aprile 2022, ad Olevano Romano per l’ultimo saluto al piccolo Lorenzo, il bimbo rimasto ucciso da un quad lo scorso 18 aprile.

Olevano Romano, domani l’ultimo saluto al piccolo Lorenzo

Si svolgeranno domani, 22 aprile 2022, i funerali del piccolo Lorenzo. Le esequie si terranno nella Chiesa della SS. Annunziata alle ore 15:00.

La comunità di Olevano Romano è ancora incredula e sgomenta per la perdita del piccolo, morto tragicamente lo scorso 18 aprile. Per cause ancora da accertare, infatti, il quad sul quale si trovava il bambino si è ribaltato: a nulla sono valsi i tentativi di soccorso, per Lorenzo non c’è stato niente da fare. Sull’esatta dinamica del tragico incidente indagano le Forze dell’Ordine.

Anche la nostra redazione si stringe al dolore della famiglia e della comunità di Olevano Romano: che la terra ti sia lieve, Lorenzo.

Foto di repertorio