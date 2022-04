Tragedia nel giorno di Pasquetta, ieri 18 aprile 2022, ad Olevano Romano, vicino alla Capitale: un bimbo di soli sei anni è morto sul colpo schiacchiato da un quad.

Olevano Romano, tragedia nel giorno di Pasquetta: quad si ribalta, muore bimbo di sei anni

Un bambino di sei anni è morto dopo che il quad sul quale viaggiava si è ribaltato. Il mezzo era guidato da un’amica di famiglia che, molto probabilmente, avrebbe perso il controllo del quad: per il piccolo non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Il personale sanitario del 118 ha trasportato la donna alla guida in codice rosso all’ospedale di Colleferro: non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sul caso, indagano i Carabinieri, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente. Il mezzo è stato posto sotto sequestro; la salma del piccolo è stata portata al policlinico di Tor Vergata per l’esame autoptico.

Foto di repertorio