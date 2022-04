Era stato arrestato giovedì mattina dagli agenti della volante un 40enne di Latina, perché si era reso responsabile di rapina impropria in danno della cassiera di un supermercato della città ed era stato posto in regime di custodia domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di essere condotto innanzi al Tribunale di Latina nella mattinata di sabato 16 aprile p.v. per l’udienza di convalida.

Arrestato per rapina: 40enne evade i domiciliari

La scorsa notte, tuttavia, l’uomo si era reso irreperibile ai controlli di Polizia Giudiziaria nella sua abitazione, ma gli agenti si mettevano immediatamente sulle tracce del fuggitivo, il quale poco dopo veniva sorpreso in una strada del centro cittadino e quindi condotto presso gli Uffici di corso della Repubblica.

Leggi anche – Recuperate ad Aprilia e Latina due veicoli di lusso rubati: indagini in corso

Al termine delle formalità di rito, il pregiudicato è stato tratto in arresto perché colto nella flagranza del reato di evasione, ma questa volta, come disposto dalla competente Autorità giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Latina.

Foto di repertorio