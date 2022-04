Roccasecca, si ustiona con il brodo bollente: bimbo elitrasportato a Roma

Brutto incidente domestico, poco dopo le 13:15 di oggi, 19 aprile 2022, nella zona dello Scalo di Roccasecca: un bambino di un anno e mezzo si è ustionato con del brodo bollente; necessario l’intervento dell’eliambulanza.

Roccasecca, bimbo elitrasportato a Roma

Un bimbo di 16 mesi è rimasto ustionato con il brodo bollente in un’abitazione di via Stazione, a Roccasecca. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che, viste le condizioni del piccolo, hanno subito richiesto l’eliambulanza per il trasferimento in un nosocomio della Capitale.

Intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione insieme a quelli della compagnia di Pontecorvo. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio