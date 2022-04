Pedoni vs automobilista: è maxi rissa in zona Centocelle

Pura follia a Centocelle dove una coppia di pedoni è stata aggredita dopo aver avuto una discussione con un automobilista.

Pedoni vs automobilista: è rissa a Centocelle

Litigio lungo via Tor de’Schiavi, in zona Centocelle. Da quanto emerge dalle prime informazioni, una coppia di pedoni avrebbero rimproverato un automobilista (forse per una precedenza). A quel punto l’uomo a bordo dell’auto si è fermato e, come una furia, ha iniziato a colpire a calci a pugni la coppia che ha fatto molta fatica a difendersi.

Da quello che emerge dalle prime informazioni, entrambi i passanti sono finiti in ospedale.