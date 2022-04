Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che, nel corso della settimana, sono state arrestate 22 persone dalla Polizia di Stato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Arresti in diversi quartieri di Roma

Gli agenti del IV Distretto San Basilio, durante una specifica attività investigativa, sono risaliti ad un 58enne romano, operatore ecologico, che deteneva presso la sua abitazione e nella cantina di pertinenza, sostanza stupefacente che poi cedeva a terzi. Insieme a unità cinofile, durante la perquisizione nell’appartamento, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno di uno zaino che il 58enne aveva gettato dalla finestra, 3 pistole, un caricatore e 16 cartucce. All’interno della cantina, invece, sono stati trovati e sequestrati 1095 grammi di cocaina e 1500 grammi di hashish. Dopo la convalida l’uomo è stato associato in carcere.

Gli investigatori del Commissariato Celio, a seguito di uno specifico servizio contro lo spaccio in zona Colosseo – Colle Oppio, hanno arrestato due ragazzi di origini italiane, un uomo e una donna, rispettivamente di anni 29 e 26, entrambi gravemente indiziati dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due fidanzati, passeggiando lungo via Nicola Salvi, sono stati traditi dal forte odore di cannabinoidi emanato al loro passaggio. I poliziotti, insospettitisi, hanno quindi deciso di controllarli e questi, presi alla sprovvista, hanno reagito male, cercando di nascondere la sostanza che avevano indosso e opponendo resistenza al fermo. La conseguente perquisizione domiciliare dell’appartamento dei due giovani si è dimostrata decisiva per il sequestro di una significativa quantità di sostanze stupefacenti: 1 kg. di hashish e 5 grammi di cocaina, tutte occultate all’interno dell’appartamento. In casa sono stati rinvenuti anche 1600 euro in contanti e materiale per il confezionamento, oltre ad appunti con nomi e cifre riconducibili all’attività illecita. Sequestrato anche materiale per il confezionamento delle dosi e bilancini di precisione. Convalidato l’arresto per entrambi.

Gli agenti della sezione volanti, invece, mentre transitavano in via Gian Battista Scozza, hanno notato una donna che con fare sospetto, camminava e controllava i punti di accesso al vialetto di via Scozza. Nella circostanza, la stessa nascondeva un involucro all’interno di un vaso e poco dopo cedeva alcuni involucri dietro corrispettivo di denaro ad una donna che nel frattempo le si era avvicinata. Intervenuti immediatamente, i poliziotti, rinvenivano, nascosti nel reggiseno della donna, 3 involucri contenenti cocaina per circa 3,6 grammi e 40 euro in contanti. Dopo la convalida dell’arresto nei confronti dell’arrestata è stato disposto l’obbligo di presentazione alla P.G..

Sempre in zona Casilino, gli agenti del VI Distretto, unitamente all’Unità cinofila e agli agenti di Polizia Locale Roma Capitale hanno arrestato un 67enne e un 23enne gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio, in quanto trovati in possesso di 9,55 grammi di cocaina suddivisa in 44 dosi, 26,90 grammi di hashish, 430,00 euro in contanti. Nello specifico gli agenti dopo essere venuti a conoscenza che presso l’abitazione al primo piano in via dell’Archeologia era occultata della sostanza stupefacente hanno proceduto alla perquisizione trovando la sostanza stupefacente. Per i due arrestati è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Personale del Commissariato Tuscolano al termine di attività di indagine ha individuato un 60enne che deteneva nella propria abitazione, al Quadraro Vecchio, sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli accertamenti hanno consentito di individuare il soggetto, con precedenti specifici. Durante la perquisizione nella sua abitazione, i poliziotti hanno sequestrato dell’hashish che avrebbe potuto far ricavare 1500 dosi nonché materiale per il confezionamento delle dosi. Arrestato, dopo la convalida, l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Infine, gli agenti del commissariato San Paolo hanno arrestato un 47enne italiano accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. È da sottolineare come l’uomo fosse residente presso l’ex stabile del custode nell’immediata vicinanza dell’Istituto Comprensivo Sandro Onofri, nel mezzo di un’area di passaggio di numerosi minorenni delle scuole elementari e medie. In particolare, il sospettato è stato fermato in strada dai poliziotti in possesso di 19 dosi di eroina. A seguito di perquisizione domiciliare sono stati sequestrati anche 2.150 euro in contanti e un’agenda contenente le numerose vendite derivanti dall’attività criminosa. L’arresto è stato quindi convalidato dal Tribunale Ordinario di Roma.

Gli agenti del commissariato Aurelio hanno arrestato 2 donne gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito di indagini i poliziotti sono venuti a conoscenza della cessione di droga nei pressi di un bar in via Calamatta. Durante un servizio di osservazione nella via segnalata, gli agenti hanno notato una vettura con due donne a bordo che sostavano nei pressi di alcuni cassonetti come se stessero attendendo qualcuno. Sottoposte a controllo la 30enne e la 44enne sono state trovate in possesso di 315 grammi di hashish e 6,50 grammi di marijuana e 50 euro in contanti. Per le due donne, dopo la convalida, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Sempre gli agenti del XIII Distretto Aurelio hanno arrestato un’altra donna, 55enne romana, per il reato di spaccio ed evasione. La donna, infatti, sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, usciva di casa per andare a giocare nella vicina sala giochi in via della Magliana dove, ignara della presenza di telecamere, preparava dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina che poi cedeva agli acquirenti. Fermata mentre si apprestava ad andare via dalla sala giochi, la donna è stata sottoposta a controllo e trovata in possesso di 60 euro in contanti. Inoltre dal telefono cellulare sono stati rilevati messaggi dai quali emergono cessioni di sostanza stupefacente. Per la donna è stata revocata la misura degli arresti domiciliari ed è stata accompagnata in carcere.

E altre 11 persone, sono state arrestate durante servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti nelle zone di Prenestino, San Paolo, Celio, Romanina, Casilino, San Giovanni, Spinaceto e Borgo; sequestrati circa 850 grammi di sostanza stupefacente, tra cocaina e hashish oltre a circa 17 mila euro in contanti. In particolare gli agenti del commissariato Borgo, hanno sequestrato a carico di 2 arrestati circa 130 grammi di “shaboo”.

Foto in galleria