Strage di tartarughe presso il parco Calimera in zona Torre Angela: la denuncia dell’associazione Earth ODV.

Tartarughe uccise presso il parco Calimera, Torre Angela

Chi sta uccidendo le tartarughe del parco Calimera? E’ questa la domanda che gira sui social e che è arrivata all’ associazione EARTH da alcuni residenti di Torre Angela nel VI municipio di Roma. Negli anni, nel laghetto del parco sono state abbandonate molte tartarughe Trachemys, una specie di cui è oggi vietata la vendita e la detenzione irregolare ma che è stata venduta liberamente per decenni anche ai mercatini ed alle fiere. Questi animali, che venivano venduti delle dimensioni di una monetina, raggiungono dimensioni ragguardevoli e così molti sono stati i casi di abbandoni nei corsi d’acqua da parte di persone irresponsabili che hanno creato un forte squilibrio ambientale e che ha portato agli odierni divieti.

“Queste tartarughe sono il simbolo del disprezzo e del disinteresse con cui trattiamo gli animali” ha dichiarato Valentina Coppola, presidente di EARTH. “Comprate per pochi soldi, vittime di abbandoni sconsiderati e alla fine oggetto di sfogo per giochi sadici di qualche pericoloso deviato”. L’associazione EARTH chiede di fornire elementi utili a rintracciare i responsabili della carneficina anche restando anonimi e ha diramato un appello sui social: chi sa parli. E’ quanto scritto dall’associazione Earth ODV su Facebook.

Un appello al quale ci uniamo: chiunque abbia visto o sentito qualcosa, è pregato di informare l’associazione o le Forze dell’Ordine.

La foto in evidenza, presa dalla pagina Facebook dell’associazione Earth ODV, è stata oscurata per non urtare la sensibilità del lettore