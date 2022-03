Rapina a Torre Angela: titolare colpito alla testa con una pistola

Rapina violenta in un minimarket di Torre Angela. Il titolare resta ferito alla testa.

Rapina a Torre Angela: tanta paura

Il tutto è avvenuto nella giornata di martedì 15 marzo 2022, in un minimarket di via Atlante, a Torre Angela. Secondo quelle che sono le prime informazioni, un uomo con il volto scoperto è entrato all’interno dell’esercizio commerciale con l’intento di rapinare in pochi minuti e, soprattutto, senza problemi.

Così, purtroppo per lui, non è stato. Il proprietario del locale, infatti, ha provato a ribellarsi ed è nata una colluttazione. Il ladro ha preso la pistola e con questa ha colpito in testa il titolare. Non contento, una volta a terra, lo ha colpito con un pugno molto forte all’altezza dello zigomo.

Caduto a terra, il malvivente ha avuto il tempo di prendere l’incasso e scappare. Sul posto gli agenti del VI distretto Casilino che stanno ricostruendo l’esatta dinamica della rapina.