Gianicolense, terribile incendio in un appartamento: grave un 70enne

Ieri, 10 aprile 2022, alle ore 21:00 circa, la S.O.ha inviato diverse squadre VVF (due Aps,un’autoscala,un’autobotte,carro teli) in via Giacomo Corradi, a Roma, per l’incendio di un appartamento.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

La squadra territoriale(7/A), intervenuta prontamente, ha tratto in salvo il proprietario dell’ abitazione che bruciava. Si tratta di un uomo di circa 70 anni, trovato in terra dai soccorritori in una delle stanza, privo di sensi.

Una volta estratto è stato affidato alle cure del 118 e successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo.