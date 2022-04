Valmontone, città scossa per la morte di Alisia: il cordoglio del Sindaco e degli amici

Risveglio molto triste per gli abitanti di Valmontone, dopo aver appreso la notizia della morte di una giovanissima ragazza di 19 anni, Alisia Mastrodonato. Tra i tanti, riportiamo le parole del Sindaco di Valmontone, Alberto Latini.

Le parole del Sindaco di Valmontone, Alberto Latini

È una giornata triste oggi per Valmontone. Nella notte una ragazza di soli 19 anni, Alisia, ha perso la vita in un tragico incidente stradale, lasciando nel dolore la famiglia e quanti la conoscevano e le volevano bene.

Una tragedia che ci porta a condividere un lutto che coinvolge l’intera comunità di Valmontone.

È per questo che abbiamo deciso di annullare la festa per i 50 anni delle majorettes, in programma domani, perché in giornate cosi non ci sono le condizioni per manifestazioni ludiche.

Possiamo solo fermarci a pregare per questa giovane vita spezzata da un destino crudele.

Gli amici ricordano Alisia sui social

Tantissime persone hanno invaso la bacheca social della povera Alisia, 19enne di Valmontone. “Che grande dolore”, “Queste notizie spaccano il cuore”, scrivono dei ragazzi. E ancora, “Non ci sono parole…avevo parlato con lei la mattina…mi si stringe il cuore. Condoglianze alla famiglia”