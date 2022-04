Alle ore 02:30 di questa notte, la Squadra VVF 16/A del distaccamento di Colleferro, è intervenuta in SS6 Via Casilina,17 per incidente stradale.

Dramma nella notte: incidente su via Casilina. Morta una giovane ragazza di soli 19 anni

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, hanno estratto dalle lamiere tre ragazzi ventenni, due trasportati in gravi condizioni dal personale sanitario in codice rosso e una ragazza sfortunatamente è deceduta.

Polizia di Stato e 118 sul posto per quanto di loro competenza.

Identificata la vittima

Purtroppo è stata identificata la vittima: si tratta di una 19enne di Valmontone di nome Alisia Mastrodonato. Gli altri ragazzi, invece, sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

Potrebbero seguire aggiornamenti.