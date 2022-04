Serie A, 31° giornata: formazioni e avversari di Roma e Lazio

Lazio Sassuolo, Sampdoria Roma sono le due partite che interessano le due principali squadre capitoline della Serie A. La Lazio si trova settima in classifica, mentre la Roma ha conquistato il sesto posto con la vittoria tre a zero nel derby.

Grandi soddisfazioni con Tammy Abraham vicino alla vetta della classifica miglior marcatori della stagione, il primo posto è da contendere o con Ciro Immobile o con Dusan Vlahovic che ha iniziato a collezionare i gol dell’anno con la maglia viola e adesso continua in veste juventina. La classifica miglior marcatori è consultabile anche tra le quote antepost di www.sportaza.eu. Il bookmakers estero (licenza Curacao), ha posto su Immobile e Vlahovic quote inferiori al 10, Tammy, Simeone, Lautaro, Berardi li troviamo tutti con quota superiore a questo numero. Vediamo ora la situazione delle due squadre in preparazione per la 31° giornata di campionato.

Lazio Sassuolo: formazioni, possibile assenza di Berardi, Sarri difende Immobile

La Lazio parte con 49 punti, due sconfitte nelle ultime cinque partite. Giocherà con il Sassuolo che ha collezionato, invece, tre vittorie consecutive, un pareggio e un’altra vittoria. Berardi forse è disponibile o forse non lo è, fatto sta che l’avversario non è semplice.

Si trova al nono posto, 43 punti, dietro alla Fiorentina, favorita secondo le statistiche sull’Empoli che ospita in casa. In tutto il campionato, la Lazio ha vinto 14 partite, ne ha pareggiate 7 e perse 9. 58 i goal fatti, otto in più rispetto alla Roma dove segnano Abraham, Pellegrini e altri giocatori. Insomma, con Immobile e una strategia vincente di Sarri, non è molta distanza sulla Roma a 51 punti.

Al momento della scrittura, pochissime informazioni ufficiali sulla partita di sabato da giocare. Invece Sarri ha difeso Ciro Immobile in Nazionale, per l’allenatore il marcatore biancoceleste non deve essere un capro espiatorio e poi si legge “io saprei cosa fare con la Nazionale”. Ecco quindi, per ora, le possibili formazioni e disponibilità, tutte da confermare sabato.

La Lazio per i principali giornali sportivi schiererà formazione 4-3-3. Giocatori possibili: Strakosha, Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Anderson, Immobile, Zaccagni. In panchina Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Kamenovic, Hysaj, Basic, Cataldi, Akpa Akpro, Cabral, Anderson, romero, Moro. Pedro è squalificato, indisponibile Radu per sette giorni, diffidati PAtric, Marusic, L. Felipe. Ballottaggio tra Patric e L. Felipe.

Per il Sassuolo sono certi due schemi, 4-3-3 o 4-2-3-1. Questi i giocatori che entreranno in campo: Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Frattesi, Lopez, Traoré, Berardi, Scamacca, Raspadori. Raspadori è tornato da poco disponibile, su Berardi si è discusso molto in questi giorni ma viene confermato nelle possibili formazioni. Gli indisponibili sono: romagna, Obiang, Djuricic, Satalino. Diffidati: Chiriches, Frattesi, Ferrari, Muldur. Ballottaggio tra Berardi, Defrel, Henrique, Chiriches, Ayhan, Ruan. Le formazioni le abbiamo confrontate tra Dazn e Gazzetta sportiva, Sky Sport.

Sampdoria Roma, si gioca allo Stadio Marassi

La Roma, sesta in classifica, giocherà domenica alle 18.00 una partita dove sembra favoritissima. Percentuale di vittoria: Sampdoria 23%, pareggio 26%, Roma 51% (le nostre news di calciomercato). Mourinho prepara una squadra rinforzata psicologicamente dalla vittoria nel derby e anche dai risultati in Conference League. La sfida con il Bodo si giocherà giovedì 7 aprile. Sette partite davanti fino alla fine del campionato rappresentano insieme il momento dove spingere per portare più punti possibili, ci si gioca la rimanenza in area Uefa e si sfidano le prime quattro squadre per un posto nella Champions League.

La Sampdoria al quindicesimo posto deve recuperare punti per non avvicinarsi ancora di più in area di retrocessione dove ora sono presenti Venezia, Genoa e Salernitana. La Samp ha vinto una partita dopo tre sconfitte consecutive, è motivata a portare a casa punti. Anche qui, vediamo le possibili formazioni di domenica.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero, Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru, Candreva, Rincon, Thorsby, Sabiri, Sensi, Caputo.

Roma (3-4-1-2): Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski, Mkhitaryan, Pellegrini, Abraham.

Queste due formazioni sono confermate da diversi giornali, vedremo lunedì le disponibilità ufficiali. Per ora, non entreranno in campo Ekad (da valutare), Giovinco (da valutare), Damsgaard (un mese), Gabbiadini per stagione finita. Tra i diffidati il nome di rincon, l’allenatore punta sull’attacco Sabiri Caputo, Sensi.

La Roma invece risponde con l’attacco che finora ha dato i migliori risultati: Abraham, Pellegrini e Mkhitaryan. Zaniolo forse in panchina, sfida su Zalewski riconfermato sul laterale.