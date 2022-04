Tragico incidente sul lavoro ad Ostia oggi pomeriggio, 4 aprile 2022: un operaio è precipitato dal quinto piano di una palazzina ed è morto sul colpo.

Tragedia ad Ostia, operaio precipita dal quinto piano e muore sul colpo

Il tragico incidente è avvenuto oggi pomeriggio, in via delle Baleniere, ad Ostia. Stando alle prime ricostruzioni, l’operaio stava eseguendo dei lavori nella terrazza dell’appartamento di una palazzina quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato nel vuoto.

L’uomo è deceduto sul colpo, rendendo inutile ogni tentativo di soccorso da parte del personale sanitario del 118.

Sul caso, indagano ora i Carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto di repertorio