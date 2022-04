“Chissà perché un delfino spiaggiato suscita tanta pena! Cosa ci avvicina a questi animali da renderli familiari anche se vivono un mondo a noi così sconosciuto. Poi ho capito, forse il fatto che siano cavalcati da creature infinitamente dolci che magari non esistono solo nelle favole. ” queste le parole di Franco Petrini, che è stato protagonista di un macabro rinvenimento.

Ostia, delfino ritrovato morto in spiaggia

Infatti, sulla spiaggia di Ostia, l’uomo ha ritrovato un delfino morto. Il cucciolo di delfino è stato ritrovato nel pomeriggio di giovedì dai proprietari di uno stabilimento locali e la foto è stata postata sui social da uno dei concessionari. L’esemplare di delfino era giovanissimo e non aveva ancora i denti da latte. Questo fa presupporre che non fosse solo e che probabilmente la madre non è così distante.

Non c’erano evidenti lesioni sul suo corpo e questo rende ancora più difficile da capire quali siano state le cause del decesso.

Foto dal profilo Facebook di Franco Petrini