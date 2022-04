Chi l’ha visto, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, ha rilanciato l’invito a ritrovare Daniele Potenzoni. Diversi gli avvistamenti riguardanti l’uomo, scomparso nel 2015, tutti purtroppo rivelatisi fuorvianti.

Che fine ha fatto Daniele Potenzoni?

Almeno un paio le segnalazioni giunte da Monterotondo su Daniele Potenzoni, che purtroppo non hanno ritrovato riscontro. A distanza di quasi 7 anni, di lui nessuna notizia. La popolare trasmissione di Rai 3 ha rilanciato oggi l’appello. Se qualcuno avesse informazioni in merito, è pregato di segnalarlo. Ricordiamo che anche l’associazione Penelope ODV si sta dando da fare per rintracciarlo. L’uomo soffre di schizofrenia e ha tratti di autismo e non è una persona aggressiva.

Come riportato da Chi l’ha visto?, Daniele Potenzoni, 36 anni, risiede con i genitori a Pantigliate (Milano). Mercoledì 10 giugno era a Roma per andare all’udienza di Papa Francesco con un suo gruppo, guidato da tre accompagnatori e un volontario. Arrivati alla stazione Termini, alle 9 sono saliti su un treno della linea “A” della metropolitana, ma siccome non c’era abbastanza posto gli accompagnatori hanno chiesto a tutti di scendere per prendere quello successivo. Ma lui è rimasto sul treno che è partito e, nonostante le ricerche alle stazioni e nelle zone circostanti, non è stato ancora trovato. Non possiede un cellulare.

Giornata mondiale della consapevolezza sull’#autismo: Cerchiamo ancora Daniele Potenzoni, scomparso da #Roma il #10giugno 2015. Che cosa è successo dopo che è rimasto solo alla stazione Termini della metro? Qualcuno ha informazioni utili?#chilhavisto→ https://t.co/7vNvHaEdgl pic.twitter.com/3czS0yEs1y — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) April 2, 2022

