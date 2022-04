Servizi alto impatto in molte zone della Capitale; dal centro alle periferie. Ieri i controlli della Polizia di Stato hanno interessato la zona di San Basilio.

Gli agenti del IV Distretto San Basilio, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Lazio, alle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, alle squadre cinofile, alla Squadra Mobile e alla Polizia Scientifica, hanno effettuato capillari controlli in tutto il quartiere e in particolar modo nelle piazze di spaccio di Via Gigliotti-Mechelli.

Nel corso dell’attività sono stati attuati 14 posti di controllo, 11 perquisizioni domiciliari, 5 ispezioni ad edifici, dai terrazzi alle cantine usando il fiuto dei cani antidroga, 21 controlli domiciliari.

Denunciate due persone

Sono stati inoltre controllati 120 veicoli e identificate 220 persone, delle quali 2 sono state denunciate per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti e minacce a Pubblico Ufficiale ed 1 è stata sanzionata amministrativamente per l’acquisto.

Infine sono stati sequestrati 1 pistola replica, denaro, 158 grammi di cocaina suddivisi in 250 dosi, 40 grammi di hashish e materiali per il confezionamento degli stupefacenti.

