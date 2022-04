Roma, raccolta abusiva di scommesse: attività sotto sequestro

Nell’ambito dei controlli amministrativi e al fine di arginare il dirompente fenomeno della “ludopatia”, gli agenti della Polizia di Stato dell’ XI San Paolo, nell’ambito di una capillare attività di controllo sulle agenzie di scommesse sportive della Circoscrizione, hanno accertato la raccolta abusiva di scommesse per provider internazionali non riconosciuti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

Dal controllo effettuato è emerso che, presso un’attività di raccolta scommesse nella zona di via Marconi, attraverso l’utilizzo di provider internazionali, i titolari della sala gestivano conti gioco per un ingente quantitativo di denaro, proponendo offerte di gioco più allettanti rispetto ai concessionari autorizzati dai Monopoli di Stato.

Pertanto 4 persone che gestivano la sala e l’organizzazione del “sistema” sono state deferite all’Autorità Giudiziaria in violazione dell’art. 4 Legge 401/89 per aver esercitato la raccolta scommesse senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza.

I titolari, inoltre, sono stati sanzionati amministrativamente e segnalati all’Ispettorato del lavoro poiché hanno trovato all’interno dell’attività 2 dipendenti non in regola con il contratto di lavoro. Al termine di tutti gli accertamenti il locale è stato sottoposto a sequestro penale e sono stati sequestrati 1700 euro in contanti, probabile frutto dell’attività illecita, e vario materiale informatico.

Richiesto al Questore di Roma anche il Provvedimento di cessazione definitiva dell’attività in quanto il titolare non è in possesso della licenza di Polizia (ex art. 88 T.U.L.P.S).