“Oggi salutiamo il Team medico, composto dal personale di Ares 118 e dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in partenza per il confine ucraino, dove lavorerà almeno una settimana, per prestare assistenza ed effettuare il triage per i pazienti da prendere in carico.

E’ la prima volta che un team medico del servizio sanitario regionale si reca al confine con l’Ucraina.

Nella serata di ieri, inoltre, è rientrato un volo con altri 5 piccoli pazienti pediatrici, presi in carico dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Il nostro team: Federico Federighi, medico Ares del 118, Cristiana Lupini, medico Ares del 118, Annamaria Musolino, medico Bambino Gesù, Kallookkaran Arun Poulose, infermiere Bambino Gesù”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato.

Foto presa dalla pagina Facebook di Salute Lazio