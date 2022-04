Colleferro, elezioni RSU Avio: importante risultato della Uiltec

La Uiltec incrementa voti e seggi nelle elezioni Rsu in Avio. Con 3 candidati eletti, presenti anche nell’area impiegatizia, la Uiltec si afferma in azienda in termini di seggi come organizzazione seconda solo alla Filctem.

Elezioni RSU Avio: importante risultato della Uiltec

“La segretaria regionale orgogliosamente riconosce che con il lavoro di squadra, caparbietà e determinazione, si ottengono risultati importanti e nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo ennesimo successo, augura buon lavoro ai neoeletti Alessio Stella (RSU e RLS), Alessandro Lapisa e Luca Germani (RSU).”

Nelle foto in galleria: Alessio Stella – Alessandro Lapisa – Luca Germani

In evidenza foto di repertorio