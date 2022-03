Continuano le segnalazioni di sms truffa che sembrano essere inviati dai sistemi della regione Lazio.

I dettagli del messaggio truffa

Qualche giorno fa, tramite una nota, la Regione aveva messo in guardia contro questi sms truffa: “Sta circolando negli ultimi giorni una truffa via sms in cui si invitano le persone a cliccare su un link per ricevere un buono. La Regione Lazio ne è totalmente estranea, infatti gli sms non partono dai sistemi regionali. Si invitano tutti gli utenti a non cliccare sul link. Attraverso il sistema phishing viene simulato l’invio da parte del portale della Regione Lazio, ma si tratta di una truffa.”

Il messaggio in questione fa riferimento ad un fantomatico buono benzina. Se vi dovesse arrivare un sms di questo tipo, come quello riportato in foto, non cliccate su nessun link e cancellate il messaggio: si tratta di truffa messa in atto per carpire i vostri dati sensibili e bancari.

Immagine presa dalla pagina Facebook della Regione Lazio