REGIONE LAZIO: SMS TRUFFA NON PARTONO DA NOSTRI SISTEMI

Sta circolando negli ultimi giorni una truffa via sms in cui si invitano le persone a cliccare su un link per ricevere un buono. La Regione Lazio ne è totalmente estranea, infatti gli sms non partono dai sistemi regionali.

Si invitano tutti gli utenti a non cliccare sul link. Attraverso il sistema phishing viene simulato l’invio da parte del portale della Regione Lazio, ma si tratta di una truffa.

Per questo stesso genere di raggiro nei confronti degli utenti la regione Lazio ha già sporto denuncia nel mese di dicembre.

Si ricorda a tutti i cittadini che qualsiasi iniziativa della Regione Lazio avviene attraverso comunicazioni e canali ufficiali della Regione.

Lo scrive in una nota la Regione Lazio.