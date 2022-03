Tivoli, tragedia nella notte: auto si schianta contro albero. Morto 19enne

Dramma a Tivoli, lungo via Empolitana. Tre ragazzi a bordo di un’auto sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. Uno di loro ha perso la vita.

Incidente a Tivoli: morto un 19enne

A bordo dell’auto c’erano un ragazzo di 20 anni (conducente) e due suoi amici, un giovane di 19 e l’altro di 21 anni. Ad un tratto, per circostanze ancora da chiarire, il conducente dell’auto ha perso il controllo del veicolo andandosi a schiantare contro un albero.

Sul posto sono subito sopraggiunti i sanitari dell’Ares che hanno trasportato i due ragazzi in ospedale in codice rosso. Per il 19enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare; è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Tivoli che hanno provveduto ad estrarre i giovani dall’abitacolo dell’auto.