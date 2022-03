Controlli su Green pass e igiene: multati tre locali a Roma, Tivoli e Marino

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma volti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e presso le attività commerciali nel centro storico e nei comuni alle porte della Capitale.

Il report

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto, unitamente ai colleghi del Nas di Roma, hanno eseguito verifiche presso i locali in zona Barberini, ad esito delle quali hanno sanzionato, per complessivi 1.000 euro, il proprietario di un ristorante per precarie condizioni igienico sanitarie.

A Tivoli, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito verifiche presso il capolinea dei bus in arrivo da Roma e presso le attività commerciali. Controllate 57 persone, 6 delle quali sanzionate per mancato utilizzo della mascherina FFP2 e 3 per mancato possesso del Green Pass.

A Marino, invece, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno sanzionato, per 600 euro, la titolare di una rivendita di casalinghi perché sorpresa a lavorare sprovvista di Certificazione Verde.