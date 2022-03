Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 24 marzo 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Rai 1

18:45 L’Eredità

20:30 Tg1

20:30 Italia – Macedonia del Nord

23:00 Porta a Porta

Rai 2

18:50 Blue Bloods

19:40 The Good Doctor 1×14

20:30 Tg 2

21:00 Tg2 Post

21:20 Unfaithful – L’amore infedele

23:35 Anni 20



Rai 3

19:30 TG R

20:00 Blob

20:20 Che Succ3de?

20:45 Un Posto al Sole

21:20 Amore Criminale

23:20 Sorpavvissute

Canale 5

18:50 Avanti un altro

20:00 Tg5

20:30 Striscia la notizia

21:45 Quo Vado

23:50 X Style



Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI Miami 4

20:30 NCIS 10

21:20 Tata Matilda e il grande botto

00:00 Una bugia di troppo

Rete 4

19:30 Tempesta d’amore 1a tv

20:30 Stasera Italia

21:25 Diritto e Rovescio

00:55 A noi piace freddo

La7

18:00 Lie to me

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:30 Piazzapulita

00:00 Tg

Tv8 (Sky 125)

19:10 Masterchef

20:30 Guess My Age

21:30 Io prima di te

23:35 Delitti Famiglie criminali

Nove (Sky 149)

19:30 Little Big Italy

20:30 Deal with It 1a tv

21:25 Diverso da Chi?

23:35 Dragonfly Il segno della Libellula

Guida Tv Giovedì 24 marzo 2022 – Serie tv e Film stasera in tv

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Hudson & Rex 2×03-04-05

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 2×03-04-05 Giallo (ch. 38 dtt 167 Sky) ore 21:10 Shetland

(ch. 38 dtt 167 Sky) ore 21:10 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Law & Order Organized Crime 1×06-07-08 1a tv

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 110) ore 21:15 Band of Brothers 1×09-10 + ore 23:30 Halo 1×01 1a tv

(ch. 110) ore 21:15 1×09-10 + ore 23:30 Halo 1×01 1a tv Sky Serie (ch. 112) ore 21:05 Mirage 1×03-04

(ch. 112) ore 21:05 1×03-04 Sky Investigation (ch. 114) La Verità sul caso Harry Quebert 1×07-08

(ch. 114) 1×07-08 Fox (ch. 116) ore 21:00 I Griffin 13×13-14-15-16

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 The Chronicles of Riddick

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:10 Millennium – Uomini che odiano le donne

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:15 Assassins

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Il ponte delle spie

Tv2000 (ch. 28 dtt 18 TivùSat 157 Sky) ore 21:10 Le ricette della signora Toku

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 Infiltrato Speciale

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:00 Sherlock Holmes

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Letters to Juliet

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:05 40 gradi all’ombra del lenzuolo



Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Rise of the Legend – La nascita della leggenda

I Film sulle pay tv Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Nessuno come noi

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Il corriere – The Mule

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Il discorso del Re

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 The Giver – Il mondo di Jonas



Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Arma letale 2

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 An Imperfect murder

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Notte Folle a Manhattan

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 The Glorias

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Mezzogiorno e mezzo di fuoco

