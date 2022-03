Montelanico, due tori entrano in un orto privato. Onorati: “Situazione preoccupante”

Paura ieri mattina, 23 marzo 2022, a Montelanico: due tori sono entrati in un orto privato. Si registra un aumento degli animali vaganti nelle zone abitate: l’appello del sindaco Sandro Onorati.

Montelanico, due tori entrano in un orto privato

Nelle prime ore della giornata di ieri, due tori di grossa taglia sono entrati in un orto privato, incutendo timore ai proprietari, che non sono potuti uscire dalla propria abitazione. Sono state avvertite immediatamente le Forze dell’Ordine. Sul posto, sono giunti Carabinieri, Polizia Locale, personale della ASL, Polizia della Città Metropolitana e il primo cittadino di Montelanico, Sandro Onorati. Disposta l’immediata cattura dei due bovini: uno poi è riuscito a fuggire e a far perdere le proprie tracce.

“Siamo intervenuti immediatamente sull’episodio di questa mattina ma la situazione è preoccupante. Abbiamo riscontrato un pericoloso aumento del numero di questi animali che scorrazzano liberamente nel nostro territorio. Siamo pronti a fronteggiare questo problema seppure le nostre risorse per affrontarlo sono assai ridotte. Per questo voglio rivolgere un appello alla Regione Lazio e a tutte le autorità preposte e prevenire questi fenomeni del randagismo degli animali”, ha dichiarato il sindaco Onorati.