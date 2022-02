Montelanico. Sanna: “Interventi urgenti per la bonifica del territorio”

“Questa zona da troppo tempo viveva problemi ambientali e continui allagamenti. Per questo ci siamo impegnati con il Sindaco di Montelanico ad intervenire – dichiara il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna – grazie anche ad un emendamento proposto dal Consigliere Mario Cacciotti nella scorsa consiliatura.

Questa zona, immersa nell’altopiano di Collemezzo, era stata deturpata da rifiuti, per questo abbiamo deciso di bonificare il territorio e ripristinare una situazione di normalità che valorizzerà il patrimonio comunale e ambientale. La ditta incaricata provvederà, inoltre, a ricostruire gli attraversamenti e pulire le cunette per poi procedere al ripristino dei presidi idraulici.

In poche settimane dovremmo completare l’intervento. Con il Sindaco Sandro Onorati abbiamo effettuato un sopralluogo questa mattina, assicurandoci che tutto fosse pronto per l’inizio dei lavori. Con questa nuova squadra di governo, alla Città metropolitana, garantiamo l’ascolto e la risoluzione dei problemi di tutti i Comuni del territorio, per non lasciare indietro nessuno”.

Lo dichiara il Vice Sindaco della Città Metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna