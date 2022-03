Nella giornata di mercoledì 23 marzo è stato trovato un capriolo vagante tra le strade di Colleferro.

Le segnalazioni

Le prime segnalazioni sono arrivate dalla zona tra Via Cristoforo Colombo e Via Oriana Fallaci, dove la Polizia Locale, insieme al Vice Sindaco Giulio Calamita, sono prontamente intervenuti per capire il da farsi. L’esemplare si è poi diretto verso Colle Sant’Antonino e si è incastrato nelle ringhiere dei giardini di Via Giotto. Da lì è stato possibile coordinare un intervento congiunto tra ASL RM5 e Vigili del Fuoco ed una volta sedato è stato liberato e medicato per le escoriazioni che ha riportato nel tentativo di liberarsi dalla ringhiera.

Accertata la buona salute di questo insolito visitatore, è stato liberato in natura in un luogo vicino in modo che non perdesse del tutto l’orientamento.

La presenza di caprioli è abbastanza rara da queste parti, anche se non è impossibile avvistarli nei boschi del nostro territorio. Speriamo che non riprenda la strada della città e che possa godersi la sua vita in natura, la sua casa che con l’occasione ricordiamo a tutti che dobbiamo rispettare come se fosse la nostra.