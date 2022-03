I Carabinieri della Compagnia di Colleferro, nell’ambito di una mirata serie di controlli finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 27enne del posto per detenzione ai fini di spaccio e denunciato, per il medesimo reato, altre due persone. Segnalati alla Prefettura di Roma, in qualità di assuntori, altri due giovani.

I dettagli

Il 27enne, già noto per precedenti specifici, è stato fermato e controllato a bordo della sua autovettura e trovato in possesso 5 panetti di hashish del peso complessivo di mezzo chilo.

La successiva perquisizione nella sua abitazione, ha permesso ai Carabinieri di sequestrare materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e due taglierini.

L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri hanno anche denunciato un 20enne di Valmontone e un 45enne di Artena trovati, rispettivamente, in possesso di 25 g e 100 g di hashish. Al 45enne, i Carabinieri hanno anche sequestrato un bilancino di precisione e 500 euro in contanti, somma ritenuta provento di attività di spaccio.

Nel medesimo dispositivo di controllo, infine, altri due giovani di Colleferro sono stati segnalati alla Prefettura di Roma quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso, rispettivamente, di 0,5 g di marijuana e 2 g di cocaina. Per quest’ultimo è scattato anche il ritiro della patente di guida.

Foto di repertorio