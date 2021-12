Lariano, forte boato in serata: c’è stata un’esplosione in una casa

Tanta paura a Lariano dove ieri sera, 30 dicembre 2021, c’è stata un’esplosione in un’abitazione.

Esplosione in una casa di Lariano

Il tutto è avvenuto ieri sera. Un forte boato ha spaventato tanti cittadini che hanno avvertito il rumore anche in lontananza. Ma cosa è successo? C’è stata un’esplosione in un’abitazione di via San Silvestro, diramazione di via Roma, nel centro cittadino.

Tanto lo spavento che sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Velletri e le Forze dell’Ordine per mettere in sicurezza il perimetro.

Lo scoppio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato dovuto ad una caldaia esterna. Non si registrano, fortunatamente, feriti.