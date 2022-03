Sicurezza stradale, circolava con autocarro sequestrato e con patente scaduta: fermato dalla stessa pattuglia che aveva proceduto al sequestro del mezzo perché privo di assicurazione.

I fatti

Circolava abusivamente con un veicolo sequestrato, gli agenti lo riconoscono e lo fermano di nuovo: l’uomo alla guida viene trovato con patente scaduta. I fatti questa mattina in via Prenestina, nel corso delle attività di controllo per la sicurezza stradale eseguiti quotidianamente dalla Polizia Locale di Roma Capitale. E’ stata una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), a notare l’autocarro, fermato e sequestrato dagli stessi agenti alcune settimane fa in quanto privo di copertura assicurativa. Una volta fatto accostare, gli agenti hanno proceduto con gli accertamenti del caso e in quanto veicolo già posto sotto sequestro è stata avviata la procedura per l’alienazione del veicolo.

Per il conducente, trovato con patente scaduta, è scattato il ritiro immediato del documento ai fini della revoca. Durante il servizio di pattugliamento nella zona, gli operanti hanno anche provveduto al fermo amministrativo di un altro autocarro, alla guida un uomo di nazionalità straniera, il quale non aveva mai conseguito la carta di qualificazione del conducente (CQC). In totale è di circa 5mila euro l’ammontare delle sanzioni elevate nei confronti dei conducenti dei due furgoni.

Sono migliaia i controlli portati avanti ogni anno dalla Polizia Locale della Capitale per contrastare comportamenti irregolari che incidono sulla sicurezza nella circolazione stradale a causa del mancato rispetto di regole quali la mancata revisione o copertura assicurativa: nel 2021 sono state oltre 13 mila le violazioni contestate per veicoli trovati senza assicurazione o revisione.