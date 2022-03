Orrore a Roma, 17enne rapinato e abusato in strada da due coetanei

Ancora un episodio di terribile violenza nella periferia di Roma, zona Casal Monastero: un 17enne è stato aggredito, rapinato e poi abusato da due coetanei nella notte tra sabato 19 e domenica 20 marzo 2022.

Choc a Roma, 17enne rapinato e abusato da due coetanei

Il tremendo episodio di violenza è accaduto in via Ottaviano di Montecelio, nella periferia capitolina, zona Casal Monastero. Come riportato dall’Ansa, il 17enne è stato avvicinato da due coetanei: i due ragazzi si sono fatti dapprima consegnare soldi e cellulare e poi hanno abusato della loro vittima.

Infine, i due sono saliti sulla minicar del 17enne, si sono fatti riaccompagnare a casa e hanno preteso altri soldi dalla vittima.

Rientrato a casa, i genitori del 17enne hanno allertato immediatamente le Forze dell’Ordine che, poco dopo, hanno arrestato i due responsabili in zona San Giovanni. Ora, i due ragazzi sono accusati di rapina aggravata e violenza sessuale.

Foto di repertorio