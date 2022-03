Anche la Polizia Locale ha effettuato controlli nel weekend nelle zone della movida capitolina.

I controlli della Polizia Locale

Si allunga la lista dei minimarket chiusi dalla Polizia Locale di Roma Capitale, in ottemperanza all’ Ordinanza Sindacale n. 41 del 10 marzo, in quanto trovati aperti oltre l’orario consentito.

Cinque quelli colpiti dal provvedimento in questo fine settimana, nei municipio I, II e VI: è di oltre 20 mila euro l’ammontare delle sanzioni elevate.

Tra i 25 minimarket chiusi nello scorso fine settimana, da successivi accertamenti dei caschi bianchi, 3 sono risultati completamente abusivi, ossia privi del titolo ad esercitare e per i quali è stata inviata segnalazione al Municipio per i successivi provvedimenti. Per uno di questi sono in corso ulteriori verifiche per alcune anomalie rilevate sull’emissione di scontrini, con data e partita iva errati.

Nell’ambito dei controlli portati avanti dalle pattuglie a contrasto dei fenomeni legati alla malamovida in diversi quartieri della Capitale, 30 le sanzioni per consumo irregolare di alcool in strada. Una di queste ha interessato una ragazza di 17 anni di nazionalità americana, che in quanto minorenne, è stata affidata ai genitori. Sul versante della sicurezza stradale, sono circa 1000 le condotte sanzionate per inosservanza delle regole del Codice della strada, due i veicoli posti sotto sequestro e due i documenti irregolari ritirati.

Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni.