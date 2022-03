Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 5:00 di giovedì 24 marzo, sarà chiusa la rampa di svincolo che dalla Diramazione Roma sud immette sulla carreggiata esterna del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma), in direzione Casilina.

I dettagli

In alternativa si consiglia di utilizzare la rampa di svincolo che dalla Diramazione Roma sud immette sulla carreggiata interna del G.R.A. in direzione Appia/Tuscolana e, seguendo le indicazioni per l’inversione di marcia, riprendere la carreggiata esterna del G.R.A.

La notizia è stata diramata da Autostrade per l’Italia.

Foto di repertorio