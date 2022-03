Roma. Monte Mario, cinghiali partoriscono e allattano in strada

Sgomento tra i residenti di via Basilio Puoti, nel Municipio XIV di Roma. A causarlo è stato un parto multiplo da parte di almeno un paio di cinghiali.

Roma, cinghiali partoriscono e allattano in strada

Questi ultimi hanno partorito in strada e hanno allattato i piccoli, tra le vie del quartiere di Monte Mario. In realtà, i cittadini non sono rimasti impauriti da questa immagine che può anche definirsi tenera, ma questo continua a far riflettere su quanti ce ne siano in città e sulle possibili conseguenze.

Infatti, potrebbero causare incidenti stradali e non solo. Insomma, dopo le scorribande notturne più recenti, adesso anche il parto in strada. Una vignetta perfetta che si presta alle migliori frasi di Osho.

Foto di repertorio