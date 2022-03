Roma, il Sindaco Gualtieri positivo al Covid: le sue condizioni

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è positivo al Covid. A darne l’annuncio è lui stesso sui suoi profili social. Ecco come sta:

Roma, il Sindaco Gualtieri positivo al Covid

“Oggi ho fatto un tampone di controllo e purtroppo sono risultato positivo al covid. Sto bene e sono in autoisolamento. Continuerò a lavorare da casa per la nostra città, sperando di tornare al più presto in Campidoglio”.

Arrivano subito gli auguri di pronta guarigione da parte dell’Assessore alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato: “Voglio rivolgere gli auguri al Sindaco Gualtieri di pronta guarigione e sono certo che non farà mancare il suo impegno nel continuare a lavorare per la città”.

Ovviamente, anche noi ci associamo.