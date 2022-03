Quali sono gli ospiti e le anticipazioni della puntata di domenica 20 marzo 2022 di Che tempo che fa? Scopriamo insieme chi sarà presente nel programma storico di Rai 3 condotto da Fabio Fazio.

Che tempo che fa puntata 20 marzo 2022, ospiti e anticipazioni

Inutile dirlo, ma come quasi tutte le trasmissioni che parlano di attualità, anche Che tempo che fa? si è in parte riconvertita giustamente, fornendo informazioni riguardanti l’invasione della Russia in Ucraina. A tal proposito, per aggiornarci costantemente sulla situazione, ma anche per parlare delle sanzioni e della diplomazia sarà presente il Ministro degli esteri, Luigi Di Maio.

Questa domenica a #CTCF da @fabfazio ci sarà l’intervento del Ministro degli Esteri @luigidimaio, per parlare di tutti gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. L’appuntamento, come ogni domenica, è dalle 20.00 su @RaiTre. pic.twitter.com/jbULcJGbon — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 19, 2022

Dalle ore 20 di domenica 20 marzo 2022 Luigi Di Maio parlerà di quali sono gli ultimi aggiornamenti in merito alla guerra, in collegamento in diretta con lo studio di Fabio Fazio e Filippa Lagerback. Il ministro era già stato ospite in una delle ultime puntate del programma della Rai.

Non mancherà comunque un momento di leggerezza e intrattenimento. Per i fan della musica, sarà grande protagonista Fabri Fibra. Il rapper marchigiano ha appena inciso un nuovo album e soprattutto un canzone, intitolata Propaganda, che mai come questo momento è tornata di attualità. A duettare con loro, Colapesce e Di Martino. Caos è il nome dell’ultimo lavoro di Fabri Fibra, uscito venerdì 18 marzo. Anche lui sarà presente a partire dalle 20 di domenica, su Rai 3.

Domenica a #CTCF ci sarà il grande ritorno di @FabriFibra, che dopo cinque anni torna con il nuovo album #Caos, uscito oggi #18marzo 💿 Vi aspettiamo domenica dalle ore 20.00 su @RaiTre con @fabfazio 📺 pic.twitter.com/zco2nx1Umb — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 18, 2022

Per ora, sono stati comunicati ufficialmente soltanto questi due ospiti. Aggiorneremo l’articolo in caso venissero comunicati altri ospiti della puntata di Che tempo che fa di domenica 20 marzo 2022. Come visto nelle anticipazioni, si parlerà di musica, ma anche di attualità con aggiornamenti in merito alla situazione di tensione tra Russia e Ucraina. Possibili a tal proposito anche collegamenti con inviati che ragguaglieranno delle ultime novità.