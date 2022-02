Che tempo che fa torna stasera alle ore 20:00 su Rai 3 in TV e su Raiplay in streaming. L’episodio rimarrà disponibile sul sito e l’app gratuita della RAI poco dopo la fine della sua messa in onda. Quali temi affronterà la puntata di stasera, 27 febbraio 2022? Scopriamo insieme quali sono gli ospiti e le anticipazioni in merito all’episodio di oggi, domenica.

Come è ovvio, dato il periodo, stasera sarà difficile fare una puntata leggera. Infatti, il programma di Fabio Fazio si occuperà quasi interamente della guerra tra Russia e Ucraina. Previsto infatti l’intervento di importanti ospiti, giornalisti e inviati RAI in Ucraina, ma anche nel resto del mondo.

Questa sera @fabfazio dedicherà gran parte della puntata di #CTCF alla guerra in #Ucraina, con l’intervento di importanti ospiti, giornalisti e inviati. Vi aspettiamo dalle ore 20.00 su @RaiTre. pic.twitter.com/J4CEY6LuYo — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 27, 2022

Probabilmente, l’ospite più importante di oggi è il Ministero degli Esteri, Luigi Di Maio, che racconterà in prima persona come si è giunti fino a questo punto e quali saranno le sanzioni per la Russia e i possibili punti di svolta, affinché l’invasione da parte di Putin dell’Ucraina termini quanto prima.

Il Ministro racconterà anche di quali sono stati gli sforzi da parte del Governo italiano in favore del popolo ucraino e più in generale dell’attuale situazione, anche dal punto di vista diplomatico.

Dunque, la puntata di CTCF di stasera sarà prevalentemente incentrata sull’invasione di Putin in Ucraina, argomento che più che mai è riuscito a mettere da parte la questione del Covid-19 in questo periodo. Nella speranza che questa inutile guerra termini il più presto.