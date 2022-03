Ponte Mammolo, incendio nell’ex fabbrica di penicillina: rifiuti in fiamme

In data 19/03 alle ore 8.14 la S.O ha inviato presso l’ex fabbrica della penicillina, ubicata in via Tiburtina n.1070 a Roma, la squadra VVF di Nomentano (6/A) per incendio rifiuti.

Rifiuti dati alle fiamme

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono stati dati alle fiamme cumuli di rifiuti di vario genere abbandonati all’interno della struttura dismessa e utilizzata come ricovero da persone senza fissa dimora.

Sul posto erano presenti anche le Forze dell’Ordine e il 118.

