Collatino, incendio al campo nomadi: baracche distrutte dalle fiamme

In data 19/03 alle ore 00.26 la S.O ha inviato presso il campo nomadi ubicato in via Collatina Vecchia a Roma, due APS ( 10/A , 3/A) e due autobotti (AB10, AB12), per l’incendio di diverse baracche completamente distrutte dalle fiamme.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, le operazioni di spegnimento da parte dei soccorritori VVF sono andate avanti per tutta la notte. Sul posto presenti le Forze dell’Ordine e il 118.