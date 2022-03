Persona scomparsa da Torre Angela. Si chiama Anna, è uscita per andare dal parrucchiere e poi non è più tornata a casa.

Si cerca la signora Anna: è andata dal parrucchiere e non è più tornata a casa

La notizia sta girando sul web da qualche ora. La signora Anna è scomparsa e tutti i suoi parenti sono in ansa nell’attesa di riabbracciarla presto.

Un utente, su Facebook, ha scritto un appello affinché si riesca a ritrovare la signora. Anche noi vogliamo condividerlo.

Ecco il post Facebook

Annuncio importante scomparsa…

Stamattina questa signora di nome Anna, amica di mamma e vicina, è uscita di casa per andare dal parrucchiere ma non ci e mai arrivata …..per qualsiasi persona che l’ abbia vista mi faccia sapere ….i parenti sono in ansia grazie.