Un veicolo in fiamme sta sconvolgendo la viabilità in autostrada stamattina. Sono almeno 3 i chilometri di coda in questi istanti sull’A1 tra Colleferro e Anagni, in direzione Napoli.

Colleferro e Anagni per Veicolo in fiamme Entrata consigliata verso Napoli: Anagni. L’uscita consigliata provenendo da Roma è quella di Colleferro

I vigili del fuoco si stanno recando al km 600+000 per spegnere l’incendio che sta divampando da un veicolo, attualmente fermo in autostrada tra Colleferro e Anagni. Sono 3 i chilometri di coda, in probabile aumento, verso la metà di questa mattinata. Bisogna far attenzione, anche per il fumo che in questo momento è presente nella carreggiata e sta ostacolando la visibilità agli automobilisti. Sul posto si sta recando il personale incaricato alle operazioni di ripristino dell’emergenza viabilità. In attesa che l’incendio venga domato, preghiamo di prestare massima attenzione.

Ricordiamo dunque che sull’autostrada A1 Milano-Napoli c’è un veicolo in fiamme al chilometro 600+000 e sta generando code per almeno tre km tra Colleferro e Anagni, in direzione del Capoluogo campano. Attenzione al fumo in carreggiata. Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità.

Foto di repertorio